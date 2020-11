Spanien verlangt negativen PCR-Test von Reisenden aus Risikogebieten

Der Test muss innerhalb von 72 Stunden vor Ankunft durchgeführt worden sein. Die Regelung soll landesweit, und damit auch für Mallorca, ab dem 23. November gelten. Dies beschloss der Interterritoriale Gesundheitsrat am Mittwoch in Madrid.

Das Einreiseformular, das alle Reisenden bereits jetzt schon bei Ankunft aus Risikoländern, zu denen auch Deutschland zählt, ausfüllen müssen, wird demnach eine Frage nach dem Corona-Testergebnis beinhalten. Es kann in Papier- oder elektronischer Form und wahlweise in spanischer oder englischer Sprache am Flughafen vorgelegt werden.

Die Präsidentin der Balearen-Regierung, Francina Armengol, will noch am Mittwoch auf einer Pressekonferenz zu den neuen Entwicklungen Stellung nehmen.

Noch vor wenigen Tagen hatte es geheißen, dass die Balearen-Regierung einen PCR-Test am Heimatflughafen empfehle, aber bei Fehlen eines entsprechenden Nachweises die Kosten für einen Schnelltest bei Ankunft auf den Inseln übernehmen wolle.

Als Risikozone gilt ein Land dann, wenn die 14-Tage-Inzidenzquote (Fallzahl pro 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von 14 Tagen) bei 50 oder höher liegt und die Positivitätsrate der Coronatests vier Prozent oder mehr beträgt.