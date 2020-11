Auszeichnung für Bar "Chapeau 1987" auf Mallorca

Das Team der Bar "Chapeau 1987" ist stolz: Im Rahmen der Messe "FiBar" wurde das Lokal für die beste Cocktailkarte prämiert.

Die "FiBar" fand wie üblich in Valladolid statt, in diesem Jahr coronabedingt allerdings nur virtuell. Trotzdem vergab die Jury Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien und das an Palmas Paseo Mallorca gelegene "Chapeau 1987" überzeugte durch die Präsentation seiner Drinks.

Chef-Barkeeper Matías Iriarte: "Es ist eine echte Ehre für uns, diese Auszeichnung zu erhalten, nachdem wir monatelang an 'La carta de Chapeau' gearbeitet haben, um einzigartige Getränke mit Schwerpunkt auf lokalen Produkten anzubieten."

Iriarte vergleicht die Ehrung mit einem Michelin-Stern.

Etwas Besonderes ist der Preis auch, weil das "Chapeau 1987" als einziger Gastro-Betrieb ausgezeichnet wurde, der sich nicht in den Metropolen Madrid und Barcelona befindet.