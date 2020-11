Mallorca-Regierung macht Rückzieher bei Restaurant-Vorstoß

Restaurantkunden auf Mallorca müssen nun doch nicht ihre persönlichen Angaben hinterlassen, wenn sie in den Innenräumen speisen. Die Regionalregierung rückte am Montag von der in der vergangenen Woche beschlossenen Maßnahme ab.

Die Ankündigung folgte auf eine Unterredung der Landes-Tourismusdirektorin mit dem zuständigen Verband. Man wolle nach Alternativen zur Gewährleistung der Coronasicherheit in Restaurants suchen.

Geplant war, den Kunden abzuverlangen, Name, Telefonnummer und Adresse nach einem Restaurantbesuch zu hinterlassen, um eine Kontaktverfolgung einfacher zu machen. Dies ist in einigen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen schon seit Monaten üblich. Terrassen sollten auf Mallorca von der Regelung ausgenommen werden. (it)