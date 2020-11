Deutscher initiiert ungewöhnliche Plakataktion in Palma de Mallorca

Palma de Mallorca ist am Freitagmorgen mit zahllosen Plakaten aufgewacht, die zur Hilfe für bedürftige Personen aufrufen. Der Urheber der Aktion ist Medienberichten zufolge eine Online-Plattform namens Ayudanos@ayudar (helfen Sie uns, zu helfen).

Laut Recherchen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora steht ein deutscher Insel-Resident hinter der Aktion, der anonym bleiben will. 200 bedürftige Personen wurden dafür rekrutiert.

Die Plakate wurden unter anderem in der Straße Passeig Mallorca oder in den Fußgängerzonen Sant Miquel und Oms angebracht. Auch an Brücken der Ringautobahn oder am Eingang des Porsche-Zentrums im Gewerbepark Can Valero hingen die Plakate.

Angesichts der Coronakrise haben viele Menschen auf Mallorca ihre Arbeit verloren, nicht wenige müssen mit dem Existenzminimum leben. Die Schlangen vor Essensausgabestellen werden immer länger. (it)