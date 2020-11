Erster Corona-Fall in Bilderbuchdorf auf Mallorca registriert

Das Coronavirus hat jetzt in einen der letzten bislang verschonten Orte auf Mallorca Einzug gehalten. Laut einer Meldung des Landes-Gesundheitsministeriums vom Freitag wurde in dem Tramuntana-Dorf Fornalutx jetzt der erste Fall registriert.

Zum Beginn der Pandemie war im Frühling in dem Gebirsdorf eine Lehrerin positiv getestet worden, doch die war im benachbarten Sóller gemeldet. Seitdem galt Fornalutx als Tal der Glücklichen. Auch Dörfer wie Petra oder Estellencs waren von Erkrankungen viele Monate verschont geblieben.

Fornalutx gilt als eines der schönsten Dörfer in Spanien. Die engen Gassen und die gepflegten Gebäude ziehen seit Jahrzehnten Besucher an. (it)