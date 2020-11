Heftige Unwetter suchen Mallorca heim

Wegen starker Niederschläge und Stürmen hat die staatliche Wettbehörde für den Samstag die Warnstufe Gelb für das Innere von Mallorca verhängt. In den Küstenregionen gilt Warnstufe Orange. In der Nacht zum Samstag gingen die Temperaturen in weiten Teilen des Landes deutlich zurück.

Am Freitagabend gingen über Palma de Mallorca die ersten Gewitter nieder, nachdem sich der Himmel immer weiter mit bedrohlichen Wolken zugezogen hatte. Auch in Calvià und Sant Elm schüttete es wie aus Eimern. Mit heftigen Regenschauern und Gewittern ist auch am Samstag zu rechnen.

Noche de tormentas. Imágenes desde Inca. pic.twitter.com/1PAAuBj5V2 — francisco seguí (@franciscosegui2) November 27, 2020

Der Katastrophenschutz des Innenministeriums hat davor gewarnt, dass innerhalb einer Stunde bis zu 40 Liter Niederschlag möglich seien. Autofahrern wird empfohlen, bei starkem Regen langsamer zu fahren und nicht an Stellen anzuhalten, an denen sich große Wassermengen ansammeln können.