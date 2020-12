Verschärfte Corona-Regeln in Sa Pobla, dem Kartoffeldorf Mallorcas

Sa Pobla im Norden von Mallorca ist vor allem für seine Kartoffeln bekannt. Seit diesem Samstag gelten für die Agrargemeinde jedoch verschärfte Corona-Regeln, nachdem das Inzidenzgeschehen in schwindelnde Höhen gestiegen war.

Konkret wird in Sa Pobla die nächtliche Ausgangssperre auf 22 Uhr vorverlegt, anstatt auf Mitternacht, wie es im übrigen Mallorca der Fall ist. Außerdem dürfen Bars und Restaurants Gäste nicht in mehr in ihren Innenräumen bedienen, sondern nur noch auf den Außenterrassen, wo die Obergrenze bei 50 Prozent des Gästeaufkommens festgelegt wurde. Allerdings will das Rathaus den Wirten eine Erweiterung der Fläche für die Freiluftplätze einräumen, um die Betriebe zu unterstützen. Die Spielsalons bleiben geschlossen.

Nach Angaben der balearischen Gesundheitsministerin Patricia Gómez bleiben diese Maßnahmen von diesem Samstag an 15 Tage in Kraft. Eine Abriegelung des Dorfes, wie dies im Falle der ostmallorquinischen Stadt Manacor der Fall war, ist nicht vorgesehen, da es nur wenig Verkehr über die Ortsgrenze hinaus oder hinein gebe.

Sa Pobla (13.500 Einwohner) hatte zuletzt eine 14-Tage-Inzidenz von mehr als 800 Fällen pro 100.000 Einwohner aufgewiesen. Das ist das 13-fache der Zahlen, die von der europäische Seuchenschutzbehörde (ECDC) als Obergrenze empfohlen wird (60 Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen). Die Positivitätsrate lag in Sa Pobla bei über 14 Prozent, das sind 11 Prozentpunkte mehr als die vom ECDC ausgegebene Obergrenze von 3 Prozent.

Nach Gómez Worten sind die meisten der positiv getesteten Menschen zwischen 80 und 89 Jahren alt. Die Ansteckung erfolgte meist durch familiäre und soziale Begegnungen im Ort. Aus diesem Grund war bereits das Tageszentrum für Senioren geschlossen worden, nachdem dort 10 positive Fälle entdeckt worden waren.

Von diesem Sonntag an soll in Sa Pobla bis Mittwoch zudem ein Massentest mit Antigen-Proben bei den Dorfbewohner über 16 Jahren durchgeführt werden. Die Proben werden in einer Lagerhalle an der Straße nach Pollença 4-6 entnommen. Man muss sich ausweisen, ein Termin ist nicht erforderlich.

Dies wird das erste Screening mit Antigen-Tests sein, das auf den Balearen durchgeführt wird. Antigen-Schnelltests werden von den wichtigsten Gesundheitsbehörden angeraten, wenn die Inzidenz von Covid-19 in einem begrenzten Gebiet so hoch ist, wie dies derzeit in Sa Pobla der Fall ist. (as)