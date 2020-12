Mallorca-Ministerium nennt Zahl der Impfdosen für die ersten drei Monate

Das Gesundheitsministerium von Mallorca und den Nachbarinseln hat mitgeteilt, wie viele Personen in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres gegen Corona geimpft werden sollen. Es handelt sich um 51.000 Menschen, für die 102.000 Dosen angeschafft wurden, wie es am Mittwoch hieß.

Jede Person braucht zwei dieser Dosen, um geschützt zu sein. Geplant ist den Angaben zufolge, zunächst die Pfizer-Biontech-Impfung zu nutzen. Als erste kommen alte Menschen und ihre Betreuer an die Reihe, für die 13.000 Dosen bereitstehen. Dann wird die Impf-Kampagne auf das Krankenhauspersonal ausgeweitet.

In Großbritannien war mit der Impf-Aktion bereits am Dienstag begonnen worden. Auch dort kommen die Menschen im Rentenalter zuerst an die Reihe. (it)