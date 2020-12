In diesen Orten nahm die Zahl der Coronafälle besonders stark zu

In einigen Orten auf Mallorca gehen die Neu-Ansteckungen derzeit besonders stark nach oben, in anderen bleibt die Lage stabil. In der Hauptstadt Palma (ca. 450.000 Einwohner) nahm die Zahl laut einer aktuellen Statistik des Landes-Gesundheitsministeriums in weniger als einer Woche um 128 auf 1901 zu.

Auch die zweitgrößte Stadt Manacor (42.000 Einwohner), wo es noch im Oktober einen Lockdown gab, macht den Behörden wieder Sorgen: Hier legte die Infiziertenzahl im gleichen Zeitraum um 24 auf 153 zu.

Auch woanders sind die Zahlen eher deutlich gestiegen, nämlich in Calvià (23 zusätzliche Fälle), Sa Pobla (21), Marratxí (179, Sóller (11), Llucmajor (11) und Inca (10). Als relativ stabil kann dagegen die Lage in Santa Maria, Esporles, Bunyola, Sencelles, Porreres, Llubí, Consell, Valldemossa und Lloret bezeichnet werden. Hier gab es nur eine unmerkliche Zunahme der Fälle. (it)