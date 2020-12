Spektakulärer Unfall auf Mallorca

Die Schnellstraße, die die Balearen-Metropole Palma mit Manacor verbindet, musste eine Zeitlang gesperrt werden, weil sich ein Lkw auf die Seite gelegt hatte.

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 21 Uhr in Fahrtrichtung Palma am Stadtrand auf Höhe der CLH-Treibstoffdepots. Der schwere Laster war aus zunächst ungeklärter Ursache umgekippt.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten und der Brummifahrer konnte seinen Lastzug ohne fremde Hilfe verlassen.