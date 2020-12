Dieses Dorf auf Mallorca ist coronafrei

Die verschärfte Coronalage auf Mallorca hat es mit sich gebracht, dass nur noch ein Ort völlig frei von dem Virus ist. Es handelt sich nach der neuesten Statistik des balearischen Gesundheitsministeriums um Escorca – kein richtiges Dorf, sondern eher eine verstreute Ansammlung von Häusern in der Serra de Tramuntana. Allerdings gehören auch das Heiligtum von Lluc und etwa die Küstensiedlung Sa Calobra dazu.

Woanders auf der Insel sieht es auch weiterhin eher gut an der Coronafront aus, etwa in Banyalbufar, Estellencs, Puigpunyent, Búger, Deià oder Lloret de Vistalegre. Dort wurden nur vereinzelte Fälle festgestellt.

In ländlichen Gebieten der Insel ist das Virus seit Beginn der Pandemie eher weniger präsent als in großen Städten. (it)