Unfallverursacher auf Mallorca zu zwei Jahren verurteilt

Ein Autofahrer, der auf Mallorca im vergangenen Jahr betrunken einen schweren Unfall mit Todesfolge verursacht hatte, ist zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Die muss er allerdings dem am Montag bekanntgewordenen Richterspruch zufolge nicht antreten, wenn er innerhalb der kommenden vier Jahre nicht wieder straffällig wird. Ein Auto darf der momentan im Ausland wohnende Spanier drei Jahre nicht mehr fahren.

Der Mann war am frühen Morgen des 1. Juni 2019 in seinem Seat Leon betrunken zwischen Sa Pobla und Muro unterwegs gewesen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß mit einem Lieferwagen zusammen, dessen Fahrer starb.

Der 19-jährige jetzt verurteilte Unfallverursacher wurde damals mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (it)