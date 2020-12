Seniorenheime in den kommenden zwei Wochen auf Mallorca durchgeimpft

Sämtliche Bewohner der Seniorenheime auf Mallorca und den Nachbarinseln sollen in den kommenden zwei Wochen durchgeimpft sein. Nach Angaben der balearischen Landesregierung handelt es sich um etwa 12.000 Personen.

In den kommenden zwölf Wochen sollen an jedem Montag aus einem Sammellager in Guadalajara 5850 Impf-Dosen die Balearen erreichen. 3900 kommen auf Mallorca zum Einsatz, 975 auf Ibiza und 975 Menorca.

Nach den Bewohnern der Seniorenheime kommen die 25.000 im Gesundheitsbereich tätigen Personen dran. 60 Impf-Teams werden im Einsatz sein, 22 Tage nach der ersten Dosis folgt die zweite Dosis. (it)