Die legendäre Bar Cristal in Palma de Mallorca kommt zurück

Die legendäre Bar Cristal in Palma de Mallorca wird wieder auferstehen. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora vom Dienstag will ein Wirt namens Rubén Fernández den Kultort unter gleichem Namen dort an der Plaça d'Espanya eröffnen, wo er jahrzehntelang gewesen war.

Der Deutsche Helmut Clemens, der dort ein weiteres Lokal der Marke Es Rebost eingerichtet hatte, gibt dieses wieder ab. Das Projekt habe dort nicht funktioniert, sagte er zu Ultima Hora. Man sei Opfer der Corona-Pandemie geworden. Die weiteren Es-Rebost-Lokale an der Olmos-Fußgängerzone und an der Calle Jaime III. sollen weiterbestehen. Der zukünftige Betreiber Rubén Fernández ist Besitzer des Biermuseums an der Trabrennbahn Son Pardo.

Das Lokal an der Plaça d'Espanya ist bereits seit Wochen geschlossen, mehrere Obdachlose haben sich im Eingangsbereich häuslich niedergelassen. Es war im April 2018 geschlossen worden.(it)