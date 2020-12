Massentest jetzt auch für Bewohner von Palmas Nobelviertel Son Vida

Nach einem ersten Massentest im Viertel Es Rafal in Palma de Mallorca kommen weitere auf andere Stadtteile zu, darunter den Villenort Son Vida. Laut einer Mitteilung des balearische Gesundheitsministeriums wird am Sonntag damit begonnen. Mit 943 Fällen auf 100.000 Einwohner gehört die 14-Tage-Corona-Inzidenz in dem zuständigen Gesundheitsbezirk zu den höchsten auf ganz Mallorca.

Die Bewohner sollen sich in der Sporthalle Son Cotoner in der Juan-Gris-Straße 2 einfinden, und zwar zwischen 9 und 18 Uhr. Dort werden Antigentests auf freiwilliger Basis vorgenommen. Auch die Bürger von Son Xigala, Son Serra-La Vileta, Los Almendros-Son Pacs, Son Flor, Son Peretó, Son Rapinya und Son Anglada sind aufgerufen, zu erscheinen.

Ein weiterer Massentest wird zum gleichen Zeitpunkt für die Bewohner des sozialen Brennpunkts Son Roca veranstaltet, und zwar in der Straße Cabo Blanco 15. Hingehen können alle Personen über 16 Jahre. (it)