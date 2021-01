Impf-Kampagne: Gesundheits-Personal soll auf Mallorca Sonderschichten fahren

Auf Mallorca wird jetzt versucht, durch eine beschleunigte Impf-Kampagne dem Virus den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das balearische Gesundheitsministerium will Krankenpfleger und -schwestern laut Medienberichten bitten, jenseits ihrer Schichten Menschen gegen die Corona-Krankheit zu schützen.

Dass die Kampagne bislang eher schleppend verläuft, liegt an einem akuten Personalmangel im Gesundheitsbereich. Das liegt unter anderem an nicht wenigen Coronafällen. Die betroffenen Personen können nicht arbeiten und müssen in Quarantäne bleiben.

Die Corona-Inzidenz auf Mallorca ist weiterhin sehr hoch. Debattiert wird in der Regierung unter anderem ein Lockdown für Palma ab dem 11. Januar. (it)