Nach der trockenen Kälte hält Schmuddelwetter Einzug auf Mallorca

Nach mehreren kalten und klaren Tagen hat dunkel-graues Schmuddelwetter Einzug auf Mallorca gehalten. Am Donnerstag regnete es fast ohne Unterlass, die Temperaturen stiegen bei schwachem bis mäßigen Wind auf etwa 11 Grad. Oberhalb von 800 bis 900 Metern schneite es.

An der trüben Wetterlage wird sich bis zum Wochenende nichts ändern. Aber die Temperaturen steigen bis auf immerhin 17 Grad am Samstag, Schnee fällt dann nur noch oberhalb von 1000 Metern. Am Sonntag wird sich endlich ab und zu mal wieder die Sonne blicken lassen.

Auch nachts wird es nicht mehr so kalt sein, hier gehen die Werte von 4 auf 8 Grad am Sonntag hoch. Was den Wind angeht, so soll er vor allem am Freitag aus dem Nordosten böig bis örtlich stürmisch sein. Am Wochenende dreht er auf Südwest. (it)