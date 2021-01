Kriminelle sorgen für Angst und Schrecken im Palma-Viertel Camp Redó

Die nächtlichen Zustände in Palma de Mallorcas Problemviertel Camp Redó geben trotz der Ausgangssperre immer mehr Anlass zur Sorge. In der Nacht zum Mittwoch wurden im Bereich der Corea-Häuser Feuer angezündet und Böller geworfen, wie aus der Twitter-Plattform "Palma Barrios" hervorgeht. Die Verursacher sind nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora Drogenhändler, die schon seit langem diesen sozialen Brennpunkt kontrollieren.

Neben Raubdelikten zerlegen diese Personen auch abgestellte Autos oder besetzen leerstehenden Wohnraum. In den Parks Can Simonet und Cotilliure finden außerdem regelmäßig Trinkgelage statt.

Laut den Informationen leben in Camp Redó die Anwohner in ständiger Angst. Auch in anderen Problemvierteln wie etwa Son Gotleu ist die allgemeine Unsicherheit groß. (it)