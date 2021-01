Restaurantschließung auf Mallorca um einen Tag verschoben

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln hat die am Freitag angekündigte Schließung von Restaurants, Bars, großen Einkaufszentren, Spas und Fitnessclubs um einen Tag verschoben. Die Restriktionen treten erst in der Nacht zum Mittwoch in Kraft, wie am Montag mitgeteilt wurde. Ursprünglich war der Dienstag dafür vorgesehen.

Angesichts der anhaltend hohen Corona-Intensität hatte sich die Regierung gezwungen gesehen, die auf der Insel geltenden Corona-Restriktionen noch weiter zu verschärfen. Die Verschiebung wurde damit begründet, dass man Missverständnisse ausräumen wolle.

Die verschärften Regeln zunächst 14 Tage gelten, bis sie erneut überprüft werden. (it)