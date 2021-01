Corona-Kranker verbarrikadiert sich in Wohnung auf Mallorca

Video von dem Vorfall in Alcúdia. Foto: Youtube: Ultima Hora

Polizisten haben am Dienstagvormittag in Alcúdia mit Gewalt einen coronakranken Mann aus seiner Wohnung geholt, der sich dort verbarrikadiert hatte. Laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch handelte es sich um einen 69-Jährigen mit mentalen Problemen, dessen 62-jährige Schwester vor einigen Tagen an der Krankheit gestorben war.

Nachdem sie erfolglos versucht hatten, mit dem Mann in Kontakt zu treten, entschieden sich die Ermittler, sich mit Gewalt Zugang zu der Immobilie im historischen Zentrum von Alcúdia zu verschaffen. Sie betraten in Schutzanzügen die Wohnung und stellten fest, dass der Mann sämtliche Fenster mit Ketten verrammelt hatte.

Der Kranke lag auf seinem Bett und äußerte, nicht ärztlich behandelt werden zu wollen. Daraufhin wurde er gegen seinen Willen ins Krankenhaus Son Espases gebracht. (it)