Mann wollte Elfjährige an Playa de Palma entführen

Beamte der Guardia Civil haben einen Mann festgenommen, der an der Playa de Palma auf Mallorca versucht haben soll, ein elfjähriges Mädchen zu entführen. Der Vorfall ereignete sich einer Pressemitteilung zufolge am Dienstagabend gegen 21 Uhr in der Straße Sant Bartolomé in Arenal.

Dem 41-Jährigen wird vorgeworfen, dass Kind zunächst mit seinem Smartphone fotografiert zu haben. Er soll dabei so getan haben, als würde er telefonieren. Dann sprach er das Mädchen den Angaben zufolge mit deren Namen an, obwohl dieses später angab, den Mann nie zuvor gesehen zu haben. Am Ende soll der Mann versucht haben, das Kind zu entführen. Die Elfjährige konnte sich jedoch befreien, ihre Familie rief die Polizei.

Der aus Nordafrika stammende mutmaßliche Täter wird auch verdächtigt, bereits vor einigen Tagen versucht zu haben, sich ebenfalls in S'Arenal an einer Minderjährigen zu vergehen. (it)