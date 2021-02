TV-Tipp: Drogenhochburg Spanien

Südspanien ist eines der größten Einfallstore für Drogen nach Europa. Journalistin Stacey Dooley begleitet die Guardia Civil bei ihrem Kampf gegen Schmuggler aus Südamerika und Afrika. An Land, zu Wasser und in der Luft: Die Polizeieinheit sagt dem Rauschgifthandel den Kampf an.

Hohe Arbeitslosigkeit und lukrative Profite locken viele junge Menschen in den Drogenhandel. Ob Cannabis aus Marokko oder Kokain aus Kolumbien – mit kleinen Schnellbooten und riesigen Containerschiffen wird das Rauschgift aufs europäische Festland geliefert. Den Film drehte Almudena Garcia-Parrado. Begleitet wurden auch Razzien der Polizei.

ZDFinfo strahlt die britische Reportage „Europas Drogentor – Spanien im Kampf gegen Schmuggler” aus dem Jahr 2020 am Freitag, 12. Februar, ab 11.30 Uhr aus. Er ist Teil der neuen Crime-Dokus, die der öffentlich-rechtliche Sender im Programm hat.