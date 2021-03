Erste Impfdosis für 15 Prozent der Balearen-Bürger bis Ostern

Auf Mallorca und den Nachbarinseln soll jetzt Druck hinter die Impfkampagne kommen. Wie die Zeitung Ultima Hora berichtet, werden bis Ende März 246.000 Dosen der verschiedenen Anti-Covid-19-Impfstoffe auf den Balearen eingetroffen sein. Das sind für den laufenden Monat mehr als im Januar und im Februar zusammen.

Die Politik gehe davon aus, dass bis Ostern Anfang April 15 Prozent der Insel-Bewohner zumindest die erste Impfung erhalten haben. Täglich werden im Moment 3000 Menschen geimpft, diese Zahl soll in den kommenden Tagen deutlich gesteigert werden. Unter anderem durch die Eröffnung eines weiteren Impfzentrums in der Sportanlage Germans Escales in Palma.

Geplant ist, dass 70 medizinische Fachkräfte im Schichtbetrieb arbeiten, von Montag bis Sonntag, 8 bis 20 Uhr.