Kontrollen und Anzeigen wegen Regelverstößen auf Mallorca

Die Polizei hat in Palma am Freitagabend verstärkt darauf geachtet, dass am ersten Wochenende an dem die Gastronomie auf Mallorca wieder geöffnet haben darf, alle Corona-Regeln eingehalten werden.

Es gab zahlreiche Kontrollen, unter anderem in der Blanquerna-Straße, im Santa-Catalina-Viertel und am Passeig Mallorca. Die Konsequenz waren 111 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Covid-Vorschriften und vier weitere wegen Ungehorsams. Hinzu kamen noch fünf wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Insgesamt wurden 215 Personen in den Bars, Cafés und Restaurants angetroffen.

Eine Bar, in der man sich besonders dreist verhielt, wurde von der Polizei versiegelt. In dem Lokal befanden sich mehr als ein Dutzend Menschen, es wurde geraucht, man trug keine Masken. Allein in diesem Fall hagelte es 21 Anzeigen.

Dass die Polizei an diesem Wochenende besonders genau und kompromisslos hingucken würde, war angekündigt worden. Denn nach wochenlanger Komplett-Schließung dürfen die Gastrobetriebe erst seit Dienstag wieder ihre Terrassen öffnen. Die Politik befürchtet, das die Menschen ihre neue Minimalfreiheit am ersten Wochenende zu ungehemmt ausnützen könnten.

Denn es gelten strenge Regeln: In Innenräumen der Lokale dürfen sich keine Gäste aufhalten, die Terrassen müssen um 17 Uhr schließen und an einem Tisch dürfen maximal vier Personen sitzen.

Alkohol zum Mitnehmen darf nicht verkauft werden, es sei denn der Kunde bestellt auch Take-away-Essen.