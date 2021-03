Mehrere Yachten im Hafen von Can Picafort in Flammen aufgegangen

Im Hafen von Can Picafort im Norden von Mallorca sind am Mittwoch mehrere Yachten in Flammen aufgegangen. Dabei fiel ein Mann ins Wasser und musste bewusstlos geborgen werden. Nach spanischen Medienberichten wurden insgesamt drei Personen verletzt.

Der Zwischenfall hatte sich gegen 10 Uhr ereignet. Zunächst brannte nur eine Yacht, dann mindestens vier weitere.

Mit den Löscharbeiten befassten sich Feuerwehrleute aus Inca, Alcúdia und Artà, die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. (it)

(Aktualisiert: 13:05 Uhr)