Mallorca-Taschendiebe besitzen über 100 Immobilien in Rumänien

Eine zeitweise auch auf Mallorca tätige Taschendieb-Organisation aus Rumänien besitzt in ihrem Heimatland etwa Immobilien, darunter Wohnungen und Grundstücke. Das ist eines der Ermittlungsergebnisse der Polizei des Balkanstaates.

Der Bande werden 350 Taten allein auf der Insel zur Last gelegt. Damit soll sie rund 12 Millionen Euro ergaunert haben.

Die Organisation war im vergangenen August nach zweijährigen Ermittlungsarbeiten zerschlagen worden. Ihre Spezialität war, besonders in Urlaubergebieten wie der Playa de Palma Taschendiebstähle zu verüben. Die Kriminellen eigneten sich vor allem Objekte an, für die es in Rumänien eine große Nachfrage gab. (it)