Erstes Dorfhotel in Andratx eröffnet

In Andratx im Südwesten von Mallorca ist das erste Dorfhotel eröffnet worden. Es handelt sich um eine Herberge mit 16 Betten in einem Haus von Anfang des 20. Jahrhunderts an der Avenida Juan Carlos I..

Kreiert wurde das Hotel von den Reiseunternehmern Pep Colom und Enrique Bauzà. Mit den Planungen hatten sie bereits vor fünf Jahren begonnen. Mit einem lokalen Architekten richteten sie das Haus her.

Jedes der sieben Zimmer sieht anders aus und verfügt über ein Bad. Es gibt auch einen größeren Familienraum. Man richtet sich an Urlauber, die die Insel auf andere Weise kennenlernen wollen, also Wanderer oder Radfahrer. (it)