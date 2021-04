In Cala Millor quellen die Müllcontainer über

In dem teilweise zur Gemeinde Son Servera gehörenden Urlauberort Cala Millor im Osten von Mallorca streikt die Müllabfuhr. Dort wie auch im Hauptdorf stapelten sich am Dienstag in und neben den Containern die Säcke.

Die Mitarbeiter der Müllabfuhr legten am Montag ihre Arbeit nieder, nachdem es mit dem Arbeitgeber nicht zu einer Einigung über Lohnerhöhungen gekommen war. Auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen mahnen die Beschäftigten an.

Die Gemeinde hat angesichts des Streiks einen Minimalservice angeordnet. (it)