Deutsches Konsulat auf Mallorca zieht um

Das deutsche Konsulat in Palma de Mallorca wird umziehen. Ein Mietvertrag sei bereits unterschrieben, sagte die scheidende Konsulin Karin Köller am Dienstag MM. Man werde zwei Etagen am Boulevard Borne beziehen. Momentan befindet sich der Sitz der diplomatischen Vertretung noch am Hafen von Porto Pi. Die Räumlichkeiten seien aber zu klein geworden.

Bis die neuen Büros bezugsfertig sein würden, werde aber noch viel Zeit vergehen, sagte Karin Köller. Aber: "Ich habe den Zug aufs Gleis gestellt, jetzt kann er rollen." Früher befand sich das Konsulat bereits am Borne, man kehrt allerdings nach Auskunft der Diplomatin nicht in das gleiche Gebäude zurück.

Erst vor einigen Tagen war bekanntgeworden, dass Karin Köller überraschend zurück nach Deutschland geht, um zunächst in Berlin und dann in Brandenburg an der Havel am Aufbau des neuen Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) mitzuwirken. Als ihr Nachfolger ist Wolfgang Engstler vorgesehen. Dieser wird in diesen Tagen bereits von Köller eingearbeitet und übernimmt die Amtsgeschäfte noch diesen Monat. Offiziell endet Köllers Amtszeit in Palma im Mai. (it)