Auto mit 115 statt der erlaubten 40 km/h in Llucmajor geblitzt

Ein Radargerät hat am Dienstag in Llucmajor im Süden von Mallorca ein Fahrzeug geblitzt, das mit 115 statt dem 40 erlaubten Stundenkilometern unterwegs war. Das teilte die Lokalpolizei des Ortes mit.

Auf Facebook wurde das Foto eines Citroën Cactus verbreitet. Der Fahrer muss jetzt mit großen Schwierigkeiten rechnen.

Auf Mallorca wurde die Zahl der Radarfallen in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Sie befinden sich an Autobahnen, aber auch an wichtigen Ausfallstraßen der Städte und Dörfer. (it)