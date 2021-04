Aufruhr in Son Gotleu: Anwohner sperren Hausbesetzer in Wohnung ein

Am vergangenen Mittwoch haben Anwohner in Palmas Stadtteil Son Gotleu illegale Hausbesetzer, sogenannte Okupas, in eine Wohnung eingesperrt. Diese hatten bereits am Freitag vergangener Woche versucht, durch die gut gesicherte Wohnungstür einzudringen. Ihre Bemühungen blieb allerdings erfolglos.

Am folgenden Mittwoch wagten sie dann einen neuen Anlauf. Dieses Mal über einen Lichtschacht, der vom Dach, in der Mitte des Gebäudes, bis nach unten führt. Mit diesem Trick drangen sie schließlich über das Badezimmerfenster ein und besetzten die Immobilie. Das Problem, die Wohnungstür blieb auch von Innen unüberwindlich. So konnten die Eindringlinge die Wohnung weiterhin nur über den Lichtschacht betreten und verlassen.

Nachbarn vergitterten daraufhin kurzerhand die Luke auf dem Dach, während die illegalen Bewohner sich im Gebäude befanden. Damit saßen sie in einer Falle. Mit viel Gewalt schafften die Hausbesetzer es jedoch, das Gitter vom Lichtschacht zu lösen, und noch bevor die Polizei eintraf, zu entkommen. Es ist ein Sieg der Anwohner, die Okupas haben sich seit dem nicht wieder blicken lassen. (ma)