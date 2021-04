Auf Mallorca wurden 15.000 Mietwagen in der Osterwoche vermietet

Obwohl in diesem Jahr bisher nur rund 20 Prozent der Autovermietungen auf Mallorca geöffnet haben, hat die Branche in der Osterwoche ein zufriedenstellendes Geschäft verzeichnet. Ein Grund seien die deutschen Urlauber, die über die Ostertage Mallorca und die Nachbarinseln besuchten, gewesen. Das teilte ein Sprecher des balearischen Verband der Autovermieter (Aevab) mit.

Die meisten Autos wurden in den Gemeinden Calvia, Palma und Alcudia vermietet. Dort gab es die meisten offenen Hotels und Herbergen über die Feiertage. Etwa 40 Prozent der Buchungen aller Autovermietungen wurden in den Hotels getätigt. Das Gros der Vermietungen, etwa 60 Prozent, erfolgte über das Internet und eine direkte Abholung bei Ankunft am Flughafen.

Auch wenn die Situation in der Auto-Mietbranche angespannt bleibt, ist der Präsident des Arbeitgeberverbandes, Ramón Reus, für diesen Sommer optimistisch. Er rechnet damit, dass 75 Prozent der Arbeitnehmer wieder in Arbeit kommen. (ma)