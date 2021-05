59 Migranten in vier Holzbooten auf Mallorca eingetroffen

Auf Mallorca sind am Sonntag vier Flüchtlingsboote mit insgesamt 59 Migranten angelangt. Die Polizei nahm die Menschen fest und brachte sie in die Inselhauptstadt Palma. Ein fünftes Boot erreichte die Nachbarinsel Formentera.

Der Startpunkt der Boote war nach Polizeiangaben Algerien. Zwischen 3.49 und 6.10 Uhr erreichten die Menschen die Mittelmeerinseln. Eine Fahrt mit den im Spanischen "pateras" genannten Holzbooten gilt als gefährlich.

Drei von ihnen kamen in Cabrera, eines an der Küste von Ses Salines im Südosten Mallorcas an. Ein Radar-System machte mehrere von ihnen ausfindig. Die Pateras waren jeweils mit 14 bis 15 männlichen Flüchtlingen besetzt.