Polizei auf Mallorca hält Kontrollen nach Beendigung der Ausgangssperre aufrecht

Auf Mallorca will die Polizei auch nach der Beendigung der nächtlichen Ausgangssperre Kontrollen aufrecht erhalten. So soll in erster Linie gegen illegale Trinkgelage, auf Spanisch "Botellones", vorgegangen werden.

Der balearische Regierungssprecher Iago Negueruela appelliert an die Bevölkerung, die noch bestehenden Corona-Maßnahmen weiterhin einzuhalten. "Derzeit haben wir die Situation unter Kontrolle. Wir dürfen uns keine Fehltritte erlauben. Daher ist es wichtig, die Maßnahmen Schritt für Schritt zu lockern."

Bis zum kommenden Wochenende gilt die nächtliche Ausgangssperre noch von Mitternacht an bis 6 Uhr morgens, ab Samstagnacht 24 Uhr fällt sie weg. Die meisten autonomen Regionen in Spanien hatte diese Regelung bereits nach Beendigung des Alarmzustandes am 9. Mai aufgehoben.