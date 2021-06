Eurowings wiegt jetzt Handgepäckstücke bei Flügen nach Mallorca ab

Nachdem es coronabedingt derzeit weiterhin nicht möglich ist, sich eine Bordkarte für Flüge von und nach Mallorca auszudrucken, ist die Airline Eurowings dazu übergegangen, Handgepäckkoffer mit den legalen Maßen beim Einchecken am Counter zu wiegen.

Bringt ein solcher Koffer im Basic-Tarif über acht Kilogramm auf die Waage, muss er aufgegeben und ein Zusatzbetrag bezahlt werden. Das Erscheinen am Counter ist nötig, weil das Corona-Testergebnis vorgezeigt werden muss.

Ein MM-Mitarbeiter musste am Flughafen von München am Sonntag (Flug EW 1994) für angeblich drei Kilo zu viel 40 Euro extra bezahlen. Dies hätte er nicht gemusst, wenn er wie in Vor-Corona-Zeiten üblich nicht vorher beim Counter hätte erscheinen müssen, um ein negatives Testergebnis vorzuzeigen.