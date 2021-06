Leichteres Reisen: In Deutschland startet digitaler Impfnachweis

In Deutschland können vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte von Donnerstag an ihre Corona-Impfung digitalisieren lassen. Das erleichtert Reisen, etwa nach Mallorca. Nach Spanien können Geimpfte seit Montag, 7. Juni, ohne Corona-Test einreisen.

Der digitale Impfnachweis soll das gelbe Heftchen der Weltgesundheitsorganisation WHO ergänzen, nicht ersetzen. Deutschland kommt damit einer Vorgabe der Europäischen Kommission nach. Auch mehrere spanische Regionen, darunter die Balearen, wenden das Zertifikat bereits an.

In Deutschland sollen besonders Apotheken von Montag an die Impfbescheinigung in einen QR-Code umwandeln. Den können Inhaber dann in einer App hochladen. Auch Hausarztpraxen und Impfzentren sollen Immunisierten das Dokument ausstellen können. Der digitale Impfausweis heißt in Deutschland "CovPass".