Frau in Palma de Mallorca nahe Plaça d'Espanya von Bus angefahren

Ein Bus des städtischen Verkehrsbetriebs EMT hat am Freitagmittag auf dem Innenstadtring Avenidas nahe der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca eine Frau angefahren und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sichMedienberichten zufolge an der Haltestelle gegenüber vom Augusta-Kino.

Die 55-Jährige geriet unter das Fahrzeug und musste mit Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittler vermuten, dass die Frau ursprünglich auf dem Bürgersteig unterwegs war, wegen vieler Menschen aber kurz auf di Straße auswich, wo sie dann angefahren wurde. Die Gegend rund um die Plaça d'Espanya ist traditionell sehr belebt.