Hitze bleibt Mallorca in den kommenden Tagen erhalten

Es bleibt weiter heiß auf Mallorca. Das meldet der spanische Wetterdienst Aemet. Bis mindestens Samstag wird das Thermometer tagsüber wohl mehr als 30 Grad anzeigen. Die Nächte bleiben mit bis zu 20 Grad tropisch warm.

Besonders heiß wird es im Norden der Insel. Am Donnerstag erreicht Sa Pobla 34 Grad, Artà und Lluc liegen bei 31. In Palma, Campos und Andratx wird es mit 28 bis 30 Grad etwas kühler. Die Meerestemperatur liegt bei um die 23 Grad.

Der Himmel ist am Donnerstag bewölkt, genauso wie am Freitag. Am letzten Tag vor dem Wochenende liegt die Höchsttemperatur am Tag bei 32 Grad. Nachts sinkt sie auf 18 Grad, dürfte gefühlt aber noch höher liegen. Für Samstag sagt Aemet ähnliche Temperaturen voraus, es sollen jedoch mehr Wolken aufziehen und die Sonne weniger zum Vorschein kommen.