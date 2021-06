Menschen aus 14 Bundesländern können ohne Test nach Mallorca reisen

Spanien hat Deutschland zu einem großen Teil von seiner Liste der Risikogebiete genommen – das hat Auswirkungen auf Reisen nach Mallorca. Nur das Saarland und Baden-Württemberg gelten noch als Risikogebiet. Die Regel gilt von Montag, 21. Juni an, und ist bis Sonntag, 27. Juni, in Kraft.

Das heißt, dass für Reisende aus allen anderen 14 Bundesländern die Corona-Testpflicht entfällt. Bisher war es für alle von Deutschland aus Reisende nötig, einen negativen PCR- oder Antigen-Test bei Einreise in Spanien vorzulegen.

Ausgenommen von der Testpflicht sind jedoch diejenigen, die vollständig geimpft oder genesen sind. Diese Neuerung trat am 7. Juni in Kraft. Immunisierte und Genesene können etwa mit dem digitalen Impfreisepass nach Spanien einreisen. Also etwa Urlauber aus dem Saarland und Baden-Württemberg.

Dass Spanien nun nach Regionen unterscheidet, kommt überraschend. Das Land hatte die Bundesrepublik stets einheitlich bewertet. Weiterhin für alle nötig ist, ein digitales Einreise-Formular auszufüllen. Dieses generiert einen QR-Code, der bei der Einreise gescannt wird.