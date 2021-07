Polizei führt Mann bei Armengol-Pressekonferenz ab

Die Polizei hat am Mittwoch auf Mallorca einen Mann bei einer Pressekonferenz der Ministerpräsidentin der Balearen, Francina Armengol, abgeführt. Wie ein Sprecher der Behörde sagte, erhielt er eine Strafe, weil er keine Maske trug und die öffentliche Ordnung störte.

In einem Video ist zu sehen, wie der Mann hinter Armengol steht und ins Bild lächelt. Die Pressekonferenz fand am Flughafen statt. Thema war die Einführung des digitalen Impfzertifikats der Europäischen Union, das am selben Tag offiziell startete. Zu Gast war auch die spanische Tourismusministerin Reyes Maroto.

Drei, vier Minuten steht der Mann in Anzug und Krawatte hinter der Ministerpräsidentin und dem balearischen Tourismusminister Iago Negueruela. Dann kommen Polizisten und führen ihn widerwillig ab. Etwas später sind aus dem Hintergrund Stimmen zu hören und Armengol muss ihre Rede unterbrechen. Sie spricht von einem "Vorfall".

Von wem die Rufe stammen, ist nicht zuzuordnen. Wie die Polizei mitteilte, erhielten auch zwei weitere Personen in diesem Zusammenhang Strafen. Auch sie trugen keine Masken im Gebäude des Flughafens, wo dies eigentlich Pflicht ist. Es soll sich um ein Paar handeln.