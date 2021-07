Abwasser verunreinigt Bucht von Cala Major

In der Bucht von Cala Major auf Mallorca in der Inselhauptstadt Palma schwimmt offenbar seit Tagen verunreinigtes Wasser. Fotos und Videos eines Beobachters zeigen, wie Dreck an der Meeresoberfläche liegt.

Dieser verteile sich nach den Worten des Mannes bis zur Bucht von Illetes, die weiter westlich liegt. Trotz Beschwerden sei das Problem bisher nicht behoben worden. Touristen und Einheimische badeten im Dreck, sagt der Deutsche. Er verwies auf ein Leck in einem Abwasserrohr als mögliche Ursache.

Verdrecktes Wasser an der Bucht von Cala Major beunruhigt Badende.

Die Stadtwerke Emaya bestätigen, dass es in der Bucht von Cala Major in den vergangenen Wochen immer wieder Dreck gebe. Dieser würde aber wieder verschwinden und stamme nicht von Abwasser. Die Leitungen generell funktionierten, sagte eine Sprecherin.

Die Stadtwerke wollten helfen, das Problem zu beheben und kooperierten mit den Behörden. Vertreter des balearischen Gesundheitsministeriums sollen sich nun das verdreckte Wasser ansehen und das Problem beheben.