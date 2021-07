Hitze-Warnung für Mallorca ausgegeben

Wegen der großen Hitze, die auf der Insel herrscht, hat das staatliche Wetteramt Aemet am Sonntagmittag die Warnstufe Gelb für Mallorca ausgerufen. Das bedeutet, die hohen Temperaturen könnten für gesundheitliche Probleme sorgen, es wird zur Vorsicht geraten.

Im Laufe des Sonntags soll es örtlich bis zu 37 Grad warm werden, was den Beginn einer, allerdings nur kurzen, Hitzewelle markiert. Die höchsten Werte werden für den Sonntag zwischen dem Süden der Bucht von Palma und dem Norden der Bucht von Alcúdia erwartet. Den aktuellen Vorhersagen zufolge soll es am Montag noch etwas heißer werden, dann zeigt das Thermometer in einigen Regionen 40 Grad an, die kühlsten Temperaturen sinken nicht unter Werte zwischen 23 und 27 Grad. Auch für die Nacht von Sonntag auf Montag ist mit großer Hitze zu rechnen.

Mallorquiner und Touristen zieht es ans Wasser. Das Rathaus von Palma hat Alarm geschlagen, weil der Strand von Cala Major voll war. Man möge auf andere Strände ausweichen. Hintergrund: Wegen der Corona-Pandemie darf die Playa von Cala Major nur zu 70 Prozent, das entspricht 1250 Personen, belegt sein. So soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Badegästen gewährleistet werden können.

Die balearische Umweltbehörde Ibanat hat unterdessen die Genehmigungen, Feuer zu entzünden für diesen Sonntag zurückgezogen und rät zu großer Vorsicht wegen möglicher Brandgefahr.