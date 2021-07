Kunde verprügelt Autovermieter in Palma de Mallorca

Auf Mallorca hat ein Kunde einen Autovermieter zu Boden geprügelt. Der Vorfall ereignete sich in einem Mietwagenverleih in der Nähe des Flughafens Son Sant Joan in Palma. Der Autovermieter hatte dem 20-jährigen Spanier vorgeworfen, das gemietete Auto schmutzig zurückgebracht zu haben.

Daraufhin wurde der Mann gewalttätig und schlug auf den Autovermieter ein. Als dieser bewusstlos zu Boden sank, verließ der 20-Jährige das Büro des Mietwagenverleihs. Ein Anwohner sah den Mann am Boden liegen und verständigte den Notarzt. Er wurde in das Krankenhaus Son Llàtzer gebracht.

Nach Aussagen des Opfers konnte der mutmaßliche Täter schließlich festgenommen werden. Gegen ihn wurden nun Ermittlungen eingeleitet.