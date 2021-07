Attacke gegen Holländer: Einziger Festgenommener auf Mallorca wieder freigelassen

Der einzige junge Mann, der im Fall des an der Playa de Palma zusammengeschlagenen und später gestorbenen Holländers festgenommen worden war, befindet sich wieder auf freiem Fuß. Der 18-Jährige konnte die Ermittler der spanischen Nationalpolizei im Präsidium in Palma in Anwesenheit seines Anwalts davon überzeugen, an der Tat nicht direkt beteiligt gewesen zu sein. Auch die Bilder von Überwachungskameras zeigten, dass der wie alle anderen Beteiligten ebenfalls aus den Niederlanden stammende Jugendliche kein einziges Mal auf das Opfer einschlug.

Acht identifizierte restliche junge Männer konnten nach der Tat, die am 14. Juli begangen worden war, per Flugzeug in ihr Heimatland fliehen. Sie entkamen den Polizisten nur sehr knapp. Die Männer werden jetzt wegen Totschlags international gesucht. Weitere konnten noch nicht identifiziert werden.

Nach Angaben der Mordkommission hatten das Opfer und seine bei der Attacke verletzten Freunde ihre Angreifer nicht gekannt. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs hatten sich die Kriminellen zwischen den Balnearios 1 und 2 ihren Opfern genähert, die sich ruhig am Strand unterhielten. Sie hätten vorgegeben, sich zu freuen, auf Mallorca auf Landsleute zu treffen. Plötzlich seien sie dann mit extremer Brutalität auf sie losgegangen.

Laut den Ermittlungen der Polizei hatten die Täter im Alter zwischen 18 und 20 Jahren eine Luxusvilla in Llucmajor gemietet und beschlossen, an der Playa de Palma wahllos Panik und Gewalt zu verbreiten.