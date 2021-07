Pferd auf Mallorca in Sturzbach gefallen

Am vergangenen Montag rettete die Feuerwehr auf Mallorca ein Pferd, das aus etwa vier Metern Höhe in das Bett eines trockenen Wildbachs bei Sóller gestürzt war. Die vier Einsatzkräfte mussten sich mit Sicheln und Kettensäge rund 400 Meter durch dickes Schilf arbeiten, um an das verunglückte Tier heranzukommen.

Als sie schließlich zu dem Pferd durchdrangen, stellten sie fest, dass das Tier trotz der Fallhöhe weitestgehend unverletzt geblieben war. Die Rettungsaktion dauerte insgesamt zwei Stunden. Das Tier konnte schließlich an seinen Besitzer zurückgegeben werden.