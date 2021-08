Mallorca erlebt eine Nacht mit vielen Blitzen

Eine Gewitterfront ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag über Mallorca hinweg gezogen. An vielen Orten der Insel regnete es und am Himmel waren zahlreiche Blitze zu beobachten. Größere Schaden richteten die "Tormentas" allerdings nicht an.

Der spanische Wetterdienst Aemet und das Amt für Bevölkerungschutz hatten vor Unwettern mit Starkregen und Gewittern am Wochenende auf Mallorca gewarnt. Diese könnten bis Sonntag in intensiver Weise anhalten. Ein Meteorologe sagte, dass dieser starke Wetterumschwung nicht normal für diese Jahreszeit sei.

In der Inselhauptstadt Palma änderte sich die Wetterlage von schwül-heiß zu regnerisch-frisch am späten Samstagabend. Starker Wind fegte über Plätze und durch Straßen. Die Nacht war deutlich angenehmer als die vorherige von Freitag auf Samstag, als mancherorts 26 Grad gemessen wurden.

Die Gewitterfront bringt für Sonntag Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad. Der Samstag war mit bis zu 33 Grad deutlich heißer.