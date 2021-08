Beschwerden über beschädigte Pkw in Palma-Parkhäusern nehmen zu

Die Beschwerden über die Beschädigung von Fahrzeugen in städtischen Parkhäusern in Palma de Mallorca nehmen zu. Laut der der Betreiberfirma "SMAP" nimmt steigt die Unruhe unter den Bürgernu, obwohl man als Unternehmen in drei von vier Fällen nicht haftbar gemacht werden könne.

Es ist zum Teil sehr schwierig, in den eng bemessenen Parkarealen zu manövrieren. Dadurch passiert es immer wieder, dass Autofahrer andere Pkw rammen.

Wie die "SMAP" weiter mitteilte, sind viele Nutzer auch mit den Bezahlautomaten nicht zufrieden. Hier würden manchmal falsche Wechselbeträge ausgezahlt. Scheine blieben zuweilen stecken.

Viele Urlauber nutzen derzeit diese Parkhäuser, wenn sie von ihren hotels in Mietwagn kommen und in Palma einkaufen und essen gehen.