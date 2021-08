In diesem Dorf war es am Dienstag am heißesten auf Mallorca

In dieser Woche wird es richtig warm auf der Insel. Der spanische Wetterdienst Aemet hat gleich mehrere Wetterwarnungen für die kommenden Tage herausgegeben. Der heißeste Ort auf Mallorca war am Dienstag Llucmajor. Dort wurden 35,5 Grad gemessen.

In Calvià, Campos und an der Universität in Palma erreichten die Werte 35 Grad. In den kommenden Tagen klettert das Quecksilber noch weiter hoch. Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf bis zu 39 Grad. Der spanische Wetterdienst gibt zwischen 12 bis 19 Uhr die Wetterwarnstufe Gelb heraus. Dabei bleibt es überwiegend bewölkt auf der Insel.

Ab Freitag wird dann in einigen Regionen die 40-Grad-Marke geknackt. Samstag und Sonntag wird es ähnlich heiß. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 27 Grad.