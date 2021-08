Im Urlauberort Cala Rajada türmt sich der Müll

In Capdepera, im Inselosten von Mallorca, beschweren sich Anwohner über aufgetürmte Müllberge. Grund dafür ist der Gestank, der durch die Straßen der Gemeinde zieht und durch die hohen Temperaturen noch verstärkt wird. In Capdepera wurden am Mittwoch etwa 32 Grad registriert.

Auch in den Küstenregionen der Gemeinde, wie in Cala Rajada oder an der bei Urlauber beliebten Cala Agulla beschwerten sich in den vergangenen Tagen Anwohner und Touristen über den aufkommenden Müllgestank. Aufgrund eines Streiks zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen wurde der Müll bereits am vierten Tag in Folge nicht abgeholt.

Ein Treffen am Mittwoch zwischen Firma, Mitarbeiter und des Rathauses der Gemeinde sollte die Lage entschärfen. So wurde dem zuständigen Unternehmen der Müllversorgung ein Angebot vorgelegt, das unter anderem eine Gehaltserhöhung von 7,5 Prozent beinhaltet.

Mitarbeiter und Arbeitgeber konnten bis Mittwochabend abstimmen, ob sie das Angebot akzeptieren wollen. Ein weiteres Treffen ist am Donnerstag für 16 Uhr angesetzt, bis dahin wird der Streik vorerst aufrechterhalten.