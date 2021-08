41 Grad in Sa Pobla auf Mallorca gemessen

Alle, die unter der momentanen Hitze auf Mallorca leiden, können zwar auf Abkühlung hoffen, eine richtige Entspannung lässt aber noch etwas auf sich warten.

Für den Montag prognostizieren die Meteorologen aufkommenden Wind aus Nord und Nordost, der für etwas Abkühlung sorgt. Im Norden der Insel können die Höchsttemperaturen auf Werte zwischen 28 und 30 Grad sinken, im Süden bleibt es vorerst bei 34 bis 36 Grad.

Auch die Nacht von Sonntag auf Montag wird wieder anstrengend, denn die Quecksilbersäule sinkt nicht unter die 24-Grad-Markierung.

Am Samstag hat man in Sa Pobla im Norden Mallorcas 41 Grad gemessen, der bisherige Höchstwert der aktuellen Hitzewelle. In Petra und Sineu wurden 40 Grad erreicht. In Palma, am Messpunkt der Balearen-Universität, waren es 38 Grad.